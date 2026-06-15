C’était le souhait d’Arlette Cornaire, figure altruiste appréciée à Chalon : un chèque de 1 095 € a été remis à la Ligue contre le cancer

La famille d’Arlette Cornaire, décédée le 21 février dernier, tient à remercier chaleureusement tous ceux – amis, donateurs, Famille Chalonnaise et FACE – qui ont contribué à ce don, remis au Dr Toulon en mai dernier.

Photo de une : (de g. à dr.) Robert, Roselyne, Noa, Dr Toulon et Raphaël Jimenez, nouveau président de La Famille Chalonnaise.

C’était l’ultime volonté de la présidente de La Famille Chalonnaise.

Après avoir passé tant d’années à aider bénévolement les plus démunis à travers l’une des plus vieilles associations de notre ville, Arlette Cornaire, qui s’est battue jusqu’au bout contre la maladie, a émis un souhait pour son enterrement : « pas de fleurs, mais un don pour la recherche contre le cancer ».

La remise de l’ensemble des dons à la Ligue contre le cancer, représentée par le Dr Toulon, s’est tenue en mai dans les locaux de la Famille Chalonnaise, en présence de la famille d’Arlette – Roselyne, sa fille, Noa, son petit-fils, Robert, son mari – et de bénévoles des associations FACE et Famille Chalonnaise, dont le nouveau président, Raphaël Jimenez, la vice-présidente Anne-Marie Ligier.

Infochalon relaie ici la lettre de sa fille, Roselyne, qui exprime avec sincérité ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce geste fort. Un geste digne d’Arlette.

De tout cœur, MERCI…

Nous avons été extrêmement touchés par vos nombreux témoignages d’affection et de soutien suite au dernier voyage d’Arlette, épouse, maman super mamie, sœur, tante, marraine, amie…

Vos mots, votre présence et vos pensées nous ont profondément réconfortés dans cette épreuve et, du fond du cœur, nous vous en remercions sincèrement.

Son souhait était des dons en faveur de la Ligue contre le cancer, son dernier combat… Vous avez été nombreux à entendre son message et nous vous en remercions de tout cœur…

Et c’est très gentiment que les associations de la Famille chalonnaise et de la FACE se sont proposées afin de récolter vos nombreux dons. Un grand grand merci à eux !

Le 15 mai dernier, un chèque de 1 095 € a donc été remis à la Ligue contre le cancer en présence du Docteur Toulon, que nous remercions également.

Aussi, grâce à vous, à votre bienveillance et à votre amitié, nous nous rappelons à quel point Arlette était entourée, appréciée, et savons qu’elle restera dans la mémoire et dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de la connaître !

Pour nous, sa famille, elle reste notre étoile qui continuera de briller éternellement.

Robert, Roselyne, Adélie et Noa