LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire- Pour Armele Portelli, dimanche, c'est le vote de raison qui doit primer

C"e dimanche 19 juin, sur notre 5e circonscription, nous avons le choix. Voter pour Louis Margueritte, le candidat de l’union, qui défendra et votera la prochaine loi pour soutenir notre pouvoir d’achat, qui travaillera pour l’amélioration de notre système de santé, qui dors et déjà s’engage pour l’école et la défense de notre territoire. Soit pour Eric Riboulet, le candidat de la discorde, des promesses miroir aux alouettes, complaisant avec le communautarisme exacerbé ou avec la laïcité bafouée. Mobilisée dans mon mouvement "Renaissance" depuis plusieurs années, militante et surtout citoyenne attachée aux valeurs de notre République, à la laïcité comme ciment fondamental de notre société, je ne ferai pas comme un candidat de nouveau battu, adepte bien trop souvent du ni-ni, dimanche je choisirai. Parce dire pour qui ira son vote ce n'est pas donner des leçons à son voisin ou sa voisine, c'est assumer ses choix de société et espérer que chacun assume le sien en pleine conscience des conséquences de son vote. Dimanche, je voterai pour Louis Margueritte, candidat de l’apaisement, le candidat rassembleur. Parce que tout au long de sa campagne, je l'ai vu mobilisé sur toute la circonscription, je sais qu’il défendra sans réserve notre territoire au sein de la majorité présidentielle".

Armèle Portelli