"Je ne participerai jamais à la banalisation du Front national" assure le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte

Madame Le Pen cherche plus que jamais à banaliser, à institutionnaliser son parti comme une alternative crédible, alors que les valeurs et les idées n'ont pas changé : toujours aussi xénophobes, haineuses, divisant l'Europe et la société française, cherchant des boucs émissaires aux crises que nous vivons, refusant de prendre en compte le changement climatique, etc : la démagogie à tous les étages !

Hors de question de laisser passer le discours du doyen d'âge FN à l'installation de la nouvelle Assemblée, discours qui regrette l'Algérie française et parle en héros des anciens de l’OAS.

Hors de question de laisser les Vice-Présidents FN diriger la séance en essayant de favoriser leurs orateurs, alors que la fonction requiert neutralité et équité.

Hors de question de laisser un grand gaillard élu FN faire un salut nazi dans l’Hémicycle sans lui faire savoir que je l'ai vu et que je l'ai à l'œil.

Hors de question de laisser s’installer la pression qu'exerce certains élus FN, dans les couloirs de l'Assemblée Nationale, sur tel ou tel d'entre nous. Ils ne nous feront pas peur, ils ne nous feront pas taire, ils ne nous feront pas reculer.

Je ne participerais jamais à la banalisation du Front National : je ne l’ai jamais fait à la Région. Je ne le ferais pas davantage au plan national.

Rémy REBEYROTTE,

Député de Saône-et-Loire.