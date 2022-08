La Suggestion de Patrick

Un fidèle d'info-chalon.com a souhaité soumettre une idée pour une vraie mise en valeur des arbres plutôt remarquables des quais. Une suggestion plutôt adressée sous une forme de protestation mais dont on se fait l'écho sous forme de proposition. Aménager un point de collecte des ordures ménagères plus respecteux de l'environnement et des riverains, serait évidemment une solution satisfaisante pour tout le monde... Merci à Patrick pour le cliché..