A Cheilly les Maranges, la commune opte pour le photovoltaïque sur les toits communaux

D'un côté comme de l'autre de l'agglomération chalonnaise, les communes sont confrontées au défi de la consommation énergivore de leurs bâtiments communaux. A Cheilly les Maranges, ce n'est pas exception, et l'équipe réunie autour de Marc Labulle, maire de la commune, en fait une priorité absolue, histoire de se préserver des marges de manoeuvre en terme d'investissement et surtout de fonctionnement.

A son tour, Marc Labulle, a souligné l'importance du service d'appui technique aux communes, porté par le Grand Chalon. "C'est tout simplement indispensable à des communes comme les notres. D'autant plus qu'il faut être de plus en plus expert dans le traitement et la lecture des dossiers administratifs" concède l'élu, un brin agacé de devoir passer autant de temps dans la lecture et le suivi administratif.

Pour rappel, le FAPC porté par le Grand Chalon, est une enveloppe bloquée de 650 000 euros/an et qui est dédié aux communes de l'intercommunalité, en vue de compléter les financements de travaux. Un fonds qui limite à pas plus de deux dossiers par an et par commune. "Il n'y a rien de choquant de procéder ainsi" a d'ailleurs salué Marc Labulle.

Malgré les contraintes financières, Cheilly les Maranges continue ses investissements, "mais pour cela il faut pouvoir libérer des marges". Côté succès municipal, Marc Labulle est revenu sur la maison médicale portée par la commune en 2018 qui accueille désormais deux infirmières et un kiné.

En 2019, c'est un itinéraire piéton qui a été mené en direction de Sampigny les Maranges, en 2020, la réfection de la place de la mairie, et en 2021 l'aménagement locatif d'un T2. A ce titre, la commune dispose de 11 logements locatifs gérés par la SEMCODA. Au-dessus de l'école, dans l'ancien appartement de fonction, la commune envisage la création de deux autres appartements. Un nouvel appartement à côté de la mairie est en cours de finalisation et sera bientôt sur le marché. Autant d'éléments qui permettent à la commune de générer des recettes supplémentaires et surtout de répondre à un besoin en terme de locatif sur les Maranges.

Le sujet du moment

Sujet épineux qui occupe bien des collectivités, c'est celui du coût de sa facture énergétique. Face à une facture de chauffage qui explose, Cheilly les Maranges est face au défi. Une situation qui passe par une rationnalisation de ses coûts de production, ne bénéficiant pas comme les particuliers du fameux bouclier tarifaire. Ainsi, la piste de panneaux photovoltaïque a été retenue par la commune et qui permettrait à terme de couvrir 30 à 40 % des besoins communaux, alors que la chaudière gaz installée en 2015 commence à montrer des faiblesses.

Laurent Guillaumé