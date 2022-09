La 36ème édition de la revue de l’O.M.S 2022/2023 a été présentée aux clubs et associations sportives

Le photoreportage et les discours info-chalon.com

Jeudi 1er Septembre, à 19h, au Stade Garibaldi de Chalon-sur-Saône se déroulait la cérémonie de présentation de la revue 2022/2023 de l'OMS par son président Thierry Thevenet assisté de Jean Luc Durand et de membres de L’Office Municipal des Sports en présence également de nombreuses personnalités politiques dont Louis Marguerite, Député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Dominique Juillot, 1er Vice-président au Grand Chalon, en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme, Nathalie Leblanc, Vice-présidente à la Région en charge de la Culture, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Françoise Vaillant, Conseillère Déléguée, Chargée de la création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, Monique Brédoire, Conseillère Déléguée, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Pierre Carlot, Conseiller Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Gilles Vechambre, Directeur des Sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon, Florence Capelli, Directrice Générale de l’Office du Tourisme de Chalon-sur-Saône… et de nombreux présidents de clubs et associations sportives.

Extrait du discours de Thierry Thevenet : « Une nouvelle fois, je suis heureux de vous retrouver ce soir dans cette enceinte du stade Garibaldi, lieu chargé d’histoire pour le sport chalonnais, afin de vous présenter notre nouvelle plaquette. Après une nouvelle année difficile pour tous les acteurs sportifs de la vie chalonnaise liée à la situation sanitaire générale puis aux diverses crises socio-économiques, nous sommes heureux de vous revoir ce soir en pleine forme et prêts à repartir de l’avant encore plus fort. Dans cette perspective, l’OMS a travaillé dur cette année pour vous présenter notre traditionnelle revue. Nouvelle année, nouvelle revue mais surtout nouveau partenaire local pour la réalisation de cette plaquette. La commission revue et l’O.M.S ont tenu à vous présenter un travail soigné, comme à son habitude, où vous retrouvez toutes les informations nécessaires à la recherche d’une activité sportive adéquate à chacun. Cette revue 36ème du nom, est cette année encore une manne de renseignements et d’informations à destination des clubs et du grand public. Grâce à cette publication, l’ensemble des chalonnais mais également des Grands Chalonnais pourront faire plus ample connaissance avec les clubs chalonnais. Chalon compte actuellement environ 12 000 personnes licenciées à un club, répartis dans les 88 clubs affiliés à l’O.M.S de Chalon. Malgré la perte substantielle de licenciés, liée à la pandémie, nous retrouvons peu à peu notre niveau de licenciés d’avant la crise sanitaire. Cette diversité des sports proposés ainsi que le nombre de pratiquants montrent une nouvelle fois l’engouement pour le sport à Chalon. Cela se concrétise également par les excellents résultats sportifs obtenus par nos sportifs chalonnais tout le long de cette brève saison, tant sur le plan national, qu’à l’international. Malgré tous les désagréments enregistrés cette année, nous pouvons compter à Chalon de nombreux sportifs ayant brillamment participé cette saison à des rencontres nationales, européennes et mondiales, marquées notamment par quelques victoires chalonnaises en terre étrangère.

Pour cette saison, comme vous pourrez le découvrir, la commission de la revue de l’O.M.S présidée par Jacques Bonnet a choisi une couverture des plus originales mettant en avant une multitude se sports Co et de sports individuels. L’idée artistique et ultra originale a été confiée à notre artiste maison « Claude Godard » qui une nouvelle fois, nous a proposé une couverture newlook, nous vous laisserons juger de son originalité. Je tiens à remercier une nouvelle fois l’ensemble de nos partenaires commerciaux qui cette année encore ont renouvelé leur participation financière à la réalisation de cet ouvrage. Merci également à toutes les personnes nous ayant fourni un nombre impressionnant de clichés des diverses manifestations chalonnaises de l’année et merci également à la société Graine de Com pour la recherche de partenaires et la conception de cette revue.

Je profite également de cette soirée pour vous présenter quelques nouveautés estampillées OMS de Chalon sur Saône : Notre nouveau véhicule qui nous a été livré la semaine passée et qui est désormais prêt à circuler sur les routes de France tout en portant fièrement nos couleurs. Notre nouveau site internet que vous pourrez visionner et télécharger à votre guise en scannant les QR Codes à votre disposition. Nos deux nouveaux fascicules mettant en avant nos clubs ayant une école de sport et ceux s’étant engagés dans la démarche Handisport et Sport Santé ; ces 2 fascicules seront distribués ce samedi lors du forum et seront également disponibles dans toutes les structures municipales. Je vous donne bien évidemment rendez-vous samedi 3 septembre pour notre désormais traditionnel forum de la vis Sportive et Associative, qui cette année revêt un caractère particulier puisqu’il sera l’événement de la rentrée chalonnaise. Nous devons attacher une grande importance à cette manifestation afin de relancer l’activité associative et plus particulièrement sportive au sein de notre agglomération

Je vous souhaite à tous une excellente saison sportive 2022/2023, une multitude de bons résultats à l’ensemble des sportifs chalonnais et sachez que l’O.M.S sera toujours à votre écoute afin de vous soutenir lors de vos manifestations et actions diverses ! ».

S’en suivait:

Les explications du détail de la conception de la plaquette par Jacques Bonnet,

L’allocution du Maire,

La remise en exclusivité de la plaquette à Monsieur le Maire de Chalon,

Le dépôt de gerbe sur le monument aux morts du stade Garibaldi,

Et le verre de l’amitié.

Clin d’œil à la société Graine de Com,

Au duo très compétent à la tête de l’O.M.S, Thierry Thevenet et Jean Luc Durand,

Le nouveau véhicule de l’O.M.S

Au monde du sport de boules lyonnaises bien représenté (la boule cheminots et la boule d’Or chalonnaise) ,

