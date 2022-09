Nelly et Cécile ont ajouté un nouveau service à leur structure « AGE D’OR services Chalon/Saône » : le portage de repas à domicile

Depuis 6 ans, Nelly et Cécile, responsables de l’agence AGE D’OR services Chalon/Saône, ont pour mission de permettre aux personnes âgées et/ou en situation de handicap de conserver leur indépendance et leur liberté en étant bien chez elles.

Une mission que Nelly, Cécile et leurs collaboratrices assurent avec professionnalisme et bienveillance et ce, quelles que soient les situations et difficultés qui pourraient survenir.



NELLY

« Jusqu’à présent, le portage de repas à domicile ne faisait pas partie des nombreux services que nous proposons bien que nous ayons toujours eu des demandes à ce sujet ; demandes qui se sont accrues lors des confinements. Nous n’étions tout simplement pas prêtes à le faire n’importe comment… De par notre métier, nous avons la connaissance de la nutrition des personnes fragilisées soit par l’âge soit par la maladie. C’est la raison pour laquelle nous avons pris notre temps pour trouver et choisir la société qui fabrique des repas qualitatifs avant de mettre en place ce nouveau service de portage de repas à domicile.

Nous avons choisi de travailler avec une cuisine centrale locale, spécialiste des structures de santé, qui peut proposer des repas pour régimes spéciaux (sans sel, mixé, spécial diabétique…), et qui a un service client dédié via une hotline diététique pour répondre aux questions concernant les menus, l’équilibre alimentaire, la dénutrition. » Nelly



CÉCILE

« La livraison à domicile des repas quotidiens (midi et/ou soir) se fera 3 fois par semaine. La formule minimum (entrée, plat, dessert ou fromage) coûtera 10.17 €. Ce prix comprend la livraison qui pourra bénéficier du crédit d’impôt en fonction de la législation en vigueur. Il y aura le choix entre 2 menus différents (menus 3 ou 4 composants, choix d’une collation en supplément). Le bien être passe par une alimentation variée et de qualité. La livraison sera toujours assurée par les mêmes personnes afin de créer une véritable relation de confiance. L’écoute, la bienveillance et les visites régulières contribuent à maintenir la plus grande sécurité pour les bénéficiaires. Je voudrais également préciser que nous sommes autorisés auprès du Département et à ce titre pouvons travailler auprès des personnes âgées ayant des plans APA et auprès de personnes en situation de handicap bénéficiant de la PCH et que nous sommes conventionnés auprès de la CARSAT et autres caisses de retraite afin de faire bénéficier aux retraités des plans d’aide. » Cécile

Bon à savoir :

La dénutrition touche aujourd’hui 25% des personnes âgées de plus de 70 ans vivants seules à domicile.

Le portage à domicile est une solution adaptée et incontournable pour répondre aux 85% des séniors déclarant vouloir vieillir à domicile (Ifop, 2019).

Le portage à domicile est aujourd’hui le second service le plus attendu des personnes âgées vivant seules à domicile.



Chez AGE D’OR services Chalon/Saône, le nouveau service de portage de repas à domicile débutera le 26 septembre et viendra compléter tous les services suivants assurés depuis 2016 par Nelly, Cécile et leurs collaboratrices : entretien du logement, aide au lever/coucher, aide à la toilette, préparation de repas, lien social (discussion, jeux…), coordination (suivi et prise de rendez-vous médical, aide à la gestion d’un logement, aide administrative…), livraison de courses, de médicaments, accompagnement véhiculé (courses, rendez-vous, au cimetière…), accompagnement au bras (promenade), mise en place de Télé Assistance en partenariat avec un Téléassisteur.

AGE D’OR services, 20 rue des Tonneliers, 71100 Chalon/Saône

03 85 91 22 62 [email protected]

www.agedorservices.com

CJ