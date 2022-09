AVIS DE DECES - Madame Yvette AULARD née RAVAT

CHALON-SUR-SAÔNE



Philippe AULARD,

son petit-fils ;

son épouse et leur fille;

Yves AULARD(†), son fils et son épouse ;

Jocelyne CHAVY, sa fille, son époux, leurs enfants et petits-enfants ;

Louis RAVAT, son frère et leurs enfants ;

Michèle DESSEIGNE BAJARD, ses enfants et petits-enfants ;

Les Familles RAVAT, CRETIN, DIOT,

ses cousins, cousines, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette AULARD

née RAVAT

décédée le 1 septembre dans sa 101 eme année.

Ses obsèques religieuses auront lieu le vendredi 9 septembre 2022 en l'église Saint-Jean-des-Vignes à 14h30.

Remerciements au personnel de la Maison de retraite Roger LAGRANGE pour leurs bons soins.

Une pensée pour son époux Auguste.