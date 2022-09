Musique Pluriel : Portes ouvertes à l’atelier d’éveil musical mercredi 28 septembre à partir de 9h30 à l’école primaire Cortot de Chalon sur Saône.

L’association Musique/pluriel invite les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents pour une matinée porte ouverte de l’atelier d’éveil musical le mercredi 28 septembre à partir de 9h30 à l’école primaire Maurice Cortot à Chalon s/Saône.

Musique/pluriel propose RECREASSONS, des ateliers hebdomadaires animés par Eva ARNAUD, pour que les enfants découvrent la musique au travers de jeux avec les sons : les leurs, ceux des autres, ceux de la vie et toutes les matières sonores.

Les activités sont proposées à de petits groupes à effectif limité et différenciées suivant l'âge des enfants. Au cours des séances, les enfants pratiquent des activités ludiques favorisant l'écoute, le plaisir collectif, l'imagination, le sens de la construction musicale et du rythme. Ils chantent, dansent et utilisent de nombreux instruments.

Crédit photos : Maxim Bruchet / Musique Pluriel