AVIS DE DECES - Madame Edith BOIVIN née MELIN

CHAMPFORGEUIL - ALUZE



Michèle et Denis (†) LOUDOT,

Martine et Michel BURDIN,

Philippe et Nathalie BOIVIN,

ses enfants ;

Damien et Angélique, Claire et Sam, Benoît et Ophélie, Antoine et Delphine,

Thibaut et Adeline,

Mathilde et Alexis,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Marlène JARLOT,

son amie de cœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Edith BOIVIN

née MELIN

survenu ce jeudi 22 septembre 2022, à l'âge de 86 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 28 septembre 2022, à 10 heures, en l'église de Champforgeuil.

Condoléances sur registres.

La famille remercie les personnes qui prendront part à sa peine, ainsi que Agnès et Mathieu, ses infirmiers, et les auxiliaires de vie de Champforgeuil pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de

Gilbert

son mari, décédé en 2016.