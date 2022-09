AVIS DE DECES - Madame Colette BERARDAN née DENISET

CHALON-SUR-SAÔNE



Régine et Christophe COLLIN,

le Docteur Franck BERARDAN et Madame,

ses enfants ;

Mathieu et Adeline,

Marine, Julien, Justine et Arthur,

ses petits-enfants ;

Lou, Simon et Anouck,

ses arrière-petits-enfants ;

Josette Maclard

sa sœur ;

ainsi que toute la famille, ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Colette BERARDAN

née DENISET

survenu le 22 septembre 2022.

Ses obsèques religieuses auront lieu le jeudi 29 septembre 2022, à 9h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.