AVIS DE DECES - Madame Yolande CHAPUIS née DESROCHES

FONTAINES - GERGY



Andrée et Chritian PIED,

Raymond et Ginette CHAPUIS,

Rose et Gilles BELFILS,

Mireille et Bernard PARRIAULT, ses enfants, belle-fille et gendres ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ; ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yolande CHAPUIS

née DESROCHES

à l'aube de ses 102 ans.

La cérémonie civile sera

célébrée le samedi 1er octobre 2022 à 10 heures en la salle de cérémonie du centre funéraire Rolet, situé au

115 avenue Boucicaut de Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement. Pas de plaques.

Yolande repose à la chambre funéraire Rolet de Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir

Jean CHAPUIS

son mari, décédé en 1993

Marcel CHAPUIS

son fils, décédé en 2005.