DEMISSION CONSEIL MUNICIPAL SAINT REMY - "Cela faisait plusieurs mois que je demandais à ceux qui ne s’investissaient pas de se positionner" rappelle Florence Plissonnier

Communiqué de Sandra GUINOT, conseillère municipale

Je n’étais pas informée de la parution de l’article publié sur internet mardi, dont j’ai pris connaissance avec étonnement. Je suis pleinement investie dans mon deuxième mandat de conseillère municipale et renouvelle toute ma confiance à Florence PLISSONNIER. Je suis fière des projets que nous portons et de l’équipe que nous formons, solidaire et dynamique au service des San-Rémois.



Communiqué du groupe Saint-Rémy citoyenne

Nous prenons acte, sans surprise, de la démission de quatre membres de notre groupe. Cela faisait plusieurs mois qu’ils avaient rompu le dialogue et ne participaient plus à nos rencontres et temps d’échange. Ils ont enfin pris leur responsabilité pour laisser place à de nouveaux conseillers, qui étaient déjà intégrés dans l’équipe et qui pourront prendre officiellement leurs fonctions à nos côtés pour servir les San-Rémois.

Bénédicte PINSONNEAUX, conseillère municipale : « Dans notre groupe, chaque identité est respectée et chacun peut s’exprimer librement. Nous nous rencontrons tous les mois pour échanger sur l’actualité de la commune et travailler sur nos différents projets. Les conseillers qui participent à ces réunions le savent bien. »

Alain MERE, premier adjoint : « Je trouve regrettable que certaines personnes se focalisent sur leurs situations personnelles au détriment de l’intérêt général. Nous ne sommes pas élus pour retirer des bénéfices de nos fonctions. »

Florence PLISSONNIER, maire de la commune : « J’ai proposé à chacun de mes conseillers de les rencontrer cet été pour faire un premier bilan après deux ans de mandat. Cela faisait plusieurs mois que je demandais à ceux qui ne s’investissaient pas de se positionner. Ils l’ont fait et cela nous permet d’accueillir quatre nouveaux conseillers qui s’inscrivent dans la dynamique de notre équipe municipale. Nous aurons le plaisir de les présenter prochainement aux San-Rémois. »