Succès de 'Talents Sur Saône : Des organisateurs et des artistes qui ont du cœur et qui méritent d’être connus !

Un spectacle qui était dédié aux enfants du service pédiatrie de l’Hôpital William Morey, le photoreportage info-chalon.com !

Samedi 1 octobre à partir de 20 heures, au Théâtre Piccolo situé rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, se déroulait la soirée spectacle ‘Talents sur Saône’ ; une soirée qui avait pour but de promouvoir des talents locaux tout en permettant une action en soutien aux enfants hospitalisés du service pédiatrique de l'Hôpital de Chalon-sur-Saône.

Pierre Paillard, organisateur de cette soirée annonçait au public : « Samedi 1er Octobre 2022 à un peu plus de 20 heures au Théâtre Piccolo, c’est Le Spectacle ! C’est super que vous soyez venus et je pense que vous avez bien fait, je crois […] Je vous rappelle que ce soir, nous sommes là pour trois raisons : La première, c’est qu’il est temps d’arrêter de regarder Netflix ! Arrêtez de regarder Koh-Lanta ! Retournez dans les salles de spectacle, dans les théâtres, dans les cinémas et allez apprendre à chanter, à danser, les artistes ont besoin de vous. Alors allez les encourager ! La deuxième raison pour laquelle on est là ce soir, c’est que quitte à allez voir des talents autant allez à ‘Talents sur Saône’ et faire un circuit court et dont l’empreinte carbone est au minimum - où il y a beaucoup de talents et vous allez en voir beaucoup ce soir. Le burgonde est sympathique et gourmand et en tout cas, il va essayer de vous divertir. La 3ème raison pour laquelle on est là ce soir, c’est que l’intégralité de la vente de billet est reversée à l’Association ‘Ecoute et Soutien’ de madame Charles qui est d’ailleurs présente ce soir. C’est une association qui est fortement impliquée dans le service pédiatrique de l’Hôpital William Morey et qui permet de faire des investissements pour aider les parents et les enfants […] Alors bonne soirée à tous ! ».

Pierre, présentateur de la soirée, personnage haut en couleur et bourré de talents, a su mettre le public dans sa poche d’entrée de jeu. Ce chef d’entreprise, au grand cœur et aux talents d’humoriste a assuré la transition entre les autres artistes de cette soirée en intervenant lors de chaque présentation et à la plus grande joie du public.

Que dire également des artistes qui se sont succédés et qui ont proposé des spectacles diversifiés de grande qualité à un public séduit. Info-chalon revient sur le déroulement de la soirée :

La présentation tout d’abord du passionné Lucas Gandroz-Fernandez qui avait écrit un texte sur ‘Le Talent’.

Mais aussi la petite prodige au violoncelle, Jade Lapchin, du Conservatoire du Grand Chalon qui a interprété ‘Courante’ de la 3ème suite pour violoncelle de Bach.

Les danseurs professionnels de l’Ecole Colmard avec Emelyne Colmard et Moussa Camara pour des démonstrations de valses, Chachahcha, bacchata et danse West Coast…

L’imitation impeccable de Véronique Sanson (Ma révérence), par la pianiste et chanteuse Sofia Becker

Le groupe ‘Selules’ composé d’un trio de musiciens (Louis, Sam et Ethna) du Conservatoire du Grand Chalon aux influences Jazz pour leur création « L’antre du Kraken ».

L’opérette à trois de Pascal Fonta, Anne-Marie Michelin et Aurore Lafay qui ont interpré un extrait de l’opérette de Reynaldo Hahn « Ciboulette ».

Les danseurs Hip-Hop de la compagnie Espace de Rue qui ont interprété par la danse, les émotions de mots tirés au sort.

La dijonnaise et imitatrice de talent, Camille Carminot qui s’est jouée des voix de Piaf, D Dion, L Fabian, V Paradis et Barbara.

Le Come-back hilarant de Pierre Paillard sur les émissions de télévision ‘Y’a que la vérité qui compte » et sur la chanson française,

Mais aussi le solo de chant lyrique « Voice Sapete » tiré des ‘Noces de Figaro’ de Mozart interprété par Camille Carminot

Bref, en tout, ce sont 16 talents locaux qui sont venus effectuer une représentation à la hauteur de l’événement.

Une chose est sûre, c’est que grâce à la technicité mise en place entre C'Global, entreprise de Pierre Paillard et le savoir-faire de Constance Production, avec la retransmission télévisée en direct dans les chambres de la pédiatrie de l'hôpital William Morey, Pierre Paillard a réussi son pari, celui de faire passer également une excellente soirée aux enfants hospitalisés.

Clin d’œil aussi à l’accueil de la soirée au théâtre Piccolo par ’Les Rondes de Nuit’ mobilisées en début de soirée pour l'occasion.

Lors de cette soirée, on notait la présence d’Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la Culture et Nicolas Royer, Directeur de l’E.D.A

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B