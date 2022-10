C'est aussi la rentrée sur les tatamis du Karaté Boxing Chalonnais

Les entraînements du Karaté Boxing Chalonnais ont repris de plus belle autour d'une équipe remontée à bloc. Il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire. Plus de détails avec Info Chalon.

Le club sportif du Karaté Boxing Chalonnais a repris les entraînements au 5 Rue Sébastopol depuis début septembre pour une nouvelle saison qui s'annonce sous les meilleures auspices.

Cette année, le club compte troius enseignants, Yohann Mansot, Victor Grizard et Vincent Scarpitta, prêts à transmettre leur savoir à des élèves plus enthousiastes que jamais.

Avec déjà 80 licenciés, les inscriptions vont bon train.

Les élèves sont répartis en trois groupes : enfants (6-9 ans) pour le karaté light contact, ados (10-14 ans) pour le karaté light semi-contact et adultes pour le karaté full contact.

La saison précédente a été bien fructueuse pour le club.

En effet, avec deux ceintures noires 2ème Dan en 2022, Carole Vernadet et Laurence Bearnais-Barbry, le club compte désormais dans ses rangs cinq nouvelles ceintures noire 1ère Dan, à savoir Carmen Picard, Bénédicte Jannin, Franck Breton, William Jannot-Vernadet, et Santiago Amezcua Bravo.

Côté actualités, Thibaut Lacquit et Victor Grizard, deux valeurs sûres du Karaté Boxing Chalonnais, participeront au Gala de full contact de Montceau-les-Mines en novembre.

Les personnes intéressées pour découvrir le karaté sont invitées à pousser les portes du club et aller à la rencontre d'une équipe dynamique.

Les adultes ont rendez-vous les lundis et les mercredis de 19 heures à 20 heures 15, et les samedis de 14 heures à 15 heures 15, les ados les mercredis et les vendredis de 17 heures 45 à 18 heures 45, et les enfants les mercredis de 16 heures 30 à 17 heures 30 et les samedis de 11 heures à 12 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 03 85 48 05 37

→ karateboxingchalonnais.fr

Page Facebook : Karaté Boxing Chalonnais