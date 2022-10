Lancement officiel de la 23e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise !

Beaucoup de nouveautés. Découvrez le programme et les discours… Le photoreportage info-chalon.com

Le lancement de la 23e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise a eu lieu le mercredi 5 octobre, à 11 h 00, dans le Salon d'Honneur de la mairie de Chalon-sur-Saône, en compagnie des deux confréries vineuses à l’origine de l’événement : la Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey représentée par Yves de Suremain et la Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny représentée par Laurent Cognard.

Un lancement officiel de la Paulée qui se déroulait devant une soixantaine de personnes dont Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, d’Elisabeth Roblot, 10ème Vice-présidente du Conseil Départemental de Saône-et-Loire en charge du tourisme et de l’attractivité du territoire, John Guigue , 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement, d’ Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, de Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, d’ Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, du photographe Etienne Ramousse sélectionné dans le cadre de l’Exposition ‘Hors les Murs’, de Florence Capelli, Directrice de Chalon Tourisme, Sandrine Dovergne, vigneronne du domaine de la Loulle, la représentante à Chalon de l’exposition ‘Urban Sketchers’, les élèves des classes du métier de l’accueil et relation clients (18) et des métiers de la mode (24), accompagnés de leurs professeurs du Lycée Emiland Gauthey …

Voici quelques extraits des discours prononcés lors de cette inauguration :

Gilles Platret : « Bonjour à toutes et à tous ! Merci de votre présence nombreuse, cela nous fait chaud au cœur de voir dans ce Salon d’Honneur autant de jeunesse [...] Vous êtes là et cela nous fait vraiment grand plaisir parce que nous avons souhaité une édition de la Paulée qui puisse s’inscrire dans un cadre permanent qui associe de plus en plus largement la population et qui ne soit pas réservée qu’à un public de connaisseurs et d’amateurs du vin. Bien sûr, que cela compte énormément pour nous parce que c’est ce qui fait l’âme de cet événement mais il n’a de sens au cœur de cette ville que s’il parvient précisément à toucher un public large et c’est vraiment ce que nous souhaitons. Je vais donc laisser la parole aux grands maîtres de cette cérémonie, les représentants des deux confréries qui depuis le départ et nous en serons cette année à la 23ème édition, qui depuis le départ dis-je, ont souhaité envahir joyeusement Chalon, ont souhaité faire battre dans notre ville le cœur de la côte chalonnaise et qui chaque année, nous font l’honneur de le faire ! Je le dis parce que nous ne sommes pas à des dizaines de kilomètres de la Côte Chalonnaise mais nous ne sommes pas dans la continuité immédiate […] Mais pour autant cela a toujours été la volonté des vignerons à investir Chalon, à un moment précis qui est celui qui suit les vendanges […] C’est quand même la date traditionnelle du 3ème weekend d’octobre qui a été retenu depuis l’origine et elle s’inscrit dans un bon calendrier[…] Car de toute façon, la fête sera au rendez-vous quelque soit la météo […] D’ailleurs, vous pourrez vous réchauffer avec les vins de la côté chalonnaise (avec modération) ! Je remercie bien sûr les organisateurs de cet événement, l’Association des Grands vins de la Côte Chalonnaise et la Ville de Chalon, les financeurs de la Paulée, le BIVB, les Transport Becker et destination Saône-et-Loire représentée par la 10ème Vice-présidente du Conseil Départemental de Saône-et-Loire en charge du tourisme et de l’attractivité du territoire. Je laisse maintenant la parole aux Confréries de Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey représentée par Yves de Suremain de la Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny représentée par Laurent Cognard ! ».

Laurent Cognard : « Bonjour à toutes et à tous ! On est bien sûr une nouvelle fois ravis de vous retrouver pour fêter cette fête de fin des vendanges. On a effectivement comme l’a dit Monsieur le Maire eu très chaud cette année de par la température et la sécheresse, donc on a encore besoin de s’hydrater encore plus en cette fête de Paulée du mois d’octobre. Bravo aux jeunes qui sont présents, cela fait plaisir en tant que producteur de vins de voir des jeunes avec nous […] Bonne journée à tous, bonne Paulée, merci et à bientôt ! ».

Yves de Suremain : « C’est la 23ème édition de la Paulée mais nous vous invitons à la 24ème édition car nous fêterons alors les 100 de l’appellation ‘Mercurey’ et les 50 ans de la Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey. Alors faisons bien la fête cette fois-ci en continuant la lancée l’année prochaine. Bonne 23ème édition de la Paulée à toutes et à tous! ».

Quelques nouveautés annoncées par Gilles Platret, pour cette nouvelle édition 2022 :

La présence d’influenceurs :

-Erwan du restaurant ‘Chez Erwan’ restaurateur au 37 millions de vues sur sa page Facebook dans la rubrique ‘C’est meilleur, quand c’est bon ! »

-La châtelaine d’exception à la Paulée Stéphanie Jarvis, anglo-française avec plus de 270 000 abonnés sur sa chaine You tube et diffusé directement en Angleterre.

Le gilet rouge et vert élaboré par la classe ‘Les métiers de la mode’ du lycée Emiland Gauthey,

La représentante à Chalon de l'exposition de dessin ‘Urban Sketchers’ au Cloître.

L’exposition de l’ouvrage « Les vins et les autres » de Sandrine Dovergne, vigneronne du domaine de la Loulle

Un jeu de la Côte chalonnaise correspondant à un jeu de l’oie revisité à la mode de chez nous…

Le Programme détaillé des festivités

Les rendez-vous traditionnels:

Lancement vendredi 14 octobre : 17h, inauguration en mairie, de 18h30 à 20h30 et dégustation des vins de la Côte chalonnaise sur l’île Saint-Laurent, Vente de kit sur place (10€), Stands : Sogeres, Cifa Mercurey et la Régie de Quartiers de l'Ouest Chalonnais

Le parcours de dégustation : samedi 15 et dimanche 16 octobre : 10 commerçants sont nos partenaires cette année pour le parcours : Cave des Tonneliers, 17 place de l’Hôtel-de-Ville, Brasserie de l’Hôtel-de-Ville, 6 place de l’Hôtel-de-Ville, Le Cha’lon bar, place du Châtelet, Cellier Saint Vincent, place Saint-Vincent, Cave Terroirs & Millésimes, 36 rue de Strasbourg, Les Tontons bis, 37 rue de Strasbourg, Pixelles et Pintxos, 42 rue aux Fèvres, Le Carnot, 6 place de Beaune, Place 2b, 25 place de Beaune, Maison des Vins, esplanade Sainte-Marie.

Vente du kit Paulée sur la place de l’Hôtel-de-Ville (5€) avec 7 tickets de dégustation et un ticket pour L’apéro d’Erwan.

La Paulée en musique : Tout au long du week-end, la musique sera au rendez-vous, avec des concerts de Little Treme, Swing Nomade, Barrio Combo, Swing Folie, Arcadanse, Lyly and Co, l’Otite Orphéonite, Tandem et les brass band Nola Kollectiv et Typhon. En plus, animations par les Sonneurs de trompe du Débuché de Rully et les Trompes du Débuché de Bourgogne. Pour le défilé de samedi, présence de la fanfare d’Ouroux-sur-Saône.

Démonstrations avec les Compagnons du Devoir : Les Compagnons du Devoir en Région Bourgogne et Franche-Comté effectueront plusieurs démonstrations de fabrication de tonneaux. Samedi 15 octobre, place de l’Hôte-de-Ville, de 11h à 18h

Traditions : Samedi 15 octobre à 15h30 : défile des Sociétés de Secours Mutuel et des confréries vineuses de la Côte chalonnaise Départ de la Maison des Vins. 17h : messe solennelle de la Saint-Hubert en la Cathédrale Saint-Vincent sonnée par les Trompes du Débuché de Bourgogne. 18h : intronisations, place Saint-Vincent

Le dîner, un rdv à ne pas rater ! Chef : Dominique Mansard, de la Maison Dansard. Ce repas traditionnel était à l’origine une manière pour les viticulteurs de remercier les vendangeurs pour leur travail. Le dîner sera organisé et animé par les Confréries, les vignerons, les Trompes du Débuché de Bourgogne et par la Chorale des Joyeux Flûteux de Mercurey. Samedi 15 octobre à 20h30, au Colisée (places limitées - 110 €)

Le cloître aux couleurs de la Paulée. Ce lieu d’exception accueillera : des jeux créés à l’occasion de la Paulée, notamment, le jeu de la Côte chalonnaise (un jeu de l’oie revisité), la cave aux arômes qui permet aux visiteurs de développer leurs capacités olfactives et visuelles…, une exposition des dessins issue des visites des Urban sketchers à Chalon et à Rully, une exposition issue de l’ouvrage « Les vins et les autres » de Sandrine Dovergne, vigneronne du domaine de la Loulle, les blasons et les Saint Vincent de nos vignerons (le dimanche), Samedi et dimanche de 10h à 17h,

Le programme en quelques lignes :

Vendredi 15 octobre

17h : inauguration de la Paulée (mairie)

18h30/20h30 : dégustations de vins de la Côte chalonnaise sur l’Ile Saint-Laurent

Samedi 16 octobre

10h/17h : expositions et jeux au cloître Saint-Vincent

10h/15h : dégustation de la nouvelle sélection de la Maison des Vins, promenade Sainte-Marie

11h/20h : parcours de dégustation, concerts et animations dans Chalon

11h/18h : fabrication de tonneaux par les Compagnons du Devoir (place de l’Hôtel-de-Ville)

15h30 : défile des Sociétés de Secours Mutuel et des confréries vineuses de la Côte chalonnaise

17h : messe de la Saint-Hubert en la Cathédrale Saint-Vincent

18h : Intronisations, place Saint-Vincent

20h30 : dîner de la Paulée au Colisée

Dimanche 17 octobre

10h/17h : expositions et jeux au cloître Saint-Vincent

11h/15h : parcours de dégustation, concerts et animations dans Chalon

12h : « L’apéro avec Erwan », de Chez Erwan (place de l’Hôtel-de-Ville)

Plus de renseignements : www.paulee-cote-chalonnaise.fr

Le photoreportage info-chalon

J.P.B