Exposition "Buxy d'hier"

La saison artistique 2022 de l'Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise se clôture avec l'exposition de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Buxy qui présente "Buxy d'hier".

Cette exposition débutera le 21 octobre avec un vernissage à 17h30 et se poursuivra jusqu'au 30 novembre à la galerie Dany Massé du Bureau d’Information Touristique de Buxy.

Cette association a pour but de faire connaître l'histoire et plus particulièrement celle de Buxy et de ses environs au travers différentes manifestations et activités.

Cette exposition présente donc la vie d'hier et d'aujourd'hui de Buxy avec des photographies de maisons, de commerces et de rues. Le tout présenté sur onze panneaux explicatifs.