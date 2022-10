Ghislaine Vadas ouvre son cabinet de sophrologie au Centre Epione de Givry

Après 30 années passées au sein de services commerciaux, elle a décidé de donner un nouveau souffle à sa vie. Au pied de la lettre puisque la sophrologie est une thérapie brève qui allie la respiration à des mouvements doux et à des visualisations positives, sa finalité étant de gérer en toute autonomie une problématique.

Formée à l'Institut de Sophrologie à Lyon, Ghislaine est adhérente de la Chambre Syndicale de la profession et en suit le code de déontologie.

À quoi sert la sophrologie ?

Un accompagnement en sophrologie comporte en moyenne entre 8 et 12 séances, soit environ 3 mois. La sophrologie a deux visées et concerne un large public : le développement personnel et la visée thérapeutique.

En développement personnel, la sophrologie intervient sur l'amélioration du quotidien : stress, angoisses, sommeil, confiance en soi, préparation à un événement particulier (réunion en public, naissance, examen, permis de conduire, événement sportif…).

La visée thérapeutique de la sophrologie est axée sur l'accompagnement d'un traitement médical (gérer les douleurs, la transformation physique, restaurer l'estime de soi, activer la vitalité pour mieux se soigner,…) en complément du suivi du médecin, et sur l'accompagnement au sevrage d'addictions (alcool, tabac…), ainsi que sur la gestion de phobies.

Ces exemples sont une petite partie des cas pour lesquels la sophrologie est opérante.

Comment se déroule une séance ?

Une séance de sophrologie se déroule en quatre temps :

un temps d'accueil et d'échange,

un temps d'exercices (respiration contrôlée, mouvements doux, visualisations positives),

un temps d'expression des ressentis, qui permet de poser des mots sur l'expérience qui vient d'être vécue durant les exercices, de prendre conscience de ce vécu.

un temps de définition de l'entraînement inter-séance, afin de progresser vers l'atteinte de l'objectif personnel. La sophrologie est une thérapie brève, basée sur la répétition d'exercices personnalisés ; il est important de pratiquer entre deux séances.

Une séance dure environ une heure (une heure trente la première séance), se tient au cabinet, à domicile ou sur site (en entreprise, en hôpital, en EHPAD, en associations…). Des séances de groupe peuvent être organisées sur demande.

Comptez 55 € pour une séance individuelle en cabinet. La sophrologie n'est pas encore remboursée par la Sécurité Sociale, mais est prise en charge par certaines mutuelles.

Pour prendre rendez-vous, visitez le site internet de Ghislaine www.ghislaine-vadas.fr , contactez-la par téléphone au 07 49 28 41 54 ou par mail à l'adresse [email protected]