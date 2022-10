Exit les chatons et les paysages bavarois, les sapeurs-pompiers de Gergy nous régalent encore une fois avec leur calendrier

Encore une fois, avec le calendrier des pompiers, l'adjoint au Chef de Centre de Gergy Damien-Marie Giraud fait revivre les piliers de la bande-dessinée pour présenter les sapeurs-pompiers du Centre d'Intervention de Gergy.

Les aventures du célèbres gaulois sont astucieusement illustrées et mises en scène, donnant ainsi une fois de plus dans l'originalité, l'humour, et le bon goût !

Nous vous rappelons que seuls les sapeurs-pompiers sont habilités à vous présenter leur calendrier,

et qu'ils sont en mesure de vous montrer leur carte professionnelle à votre demande.