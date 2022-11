Démonstration de force anti-stupéfiants au CIFA Jean Lameloise de Mercurey

Cela fait bien 10 ans qu'une telle opération n'avait eu lieu dans l'enceinte de l'établissement de formation de Mercurey. Et ce lundi matin, les gendarmes de la Compagnie de Chalon-sur-Saône ont marqué les esprits.

C'est sur demande d'Emmanuel Dechamp, Directeur du CIFA Jean Lameloise de Mercurey, que les gendarmes de la Compagnie de Chalon sur Saône ont opéré une opération musclée en ce jour de rentrée scolaire. En lien avec le Parquet de Chalon sur Saône, les gendarmes placés sous l'autorité du Commandant Thomas Chottin se sont dispersés au sein de l'établissement, épaulés par deux équipes cynophiles.

Du côté de Nirvana, le Malinois de 5 ans, la course aux stupéfiants a été plutôt prolifique avec pas moins de quatre marquages à travers une petite série de salles visitées.

"Il fallait qu'on marque le coup, qu'on impressionne" justifie Emmanuel Dechamp, dans sa volonté, de mettre un terme à la consommation de stupéfiants au sein de son établissement même si le nombre reste minime. Après le contrôle des bus du matin, c'est donc par surprise que les gendarmes se sont déployés au CIFA Jean Lameloise.

La plupart des contrevenants étant mineurs, ils vont écoper d'une amende forfaitaire et faire l'objet d'un rappel à la loi sur les stupéfiants. Les parents seront informés mais aussi les employeurs. Des faits qui peuvent ne pas rester sans conséquences pour les contrevenants avec le risque de voir leurs contrats d'apprentissage remis en question.

Une opération réussie si on considère la démonstration de force réalisée par les gendarmes de Saône et Loire. Une manière pédagogique de rappeler aussi à chacun les risques encourus en cas de détention de produits stupéfiants au sein de l'établissement. D'autant plus que le CIFA Jean Lameloise n'avait pas reçu une telle visite depuis une bonne dizaine d'années. Des opérations qui auront vocation à se renouveler.

Laurent Guillaumé