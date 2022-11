Fragnes la Loyère, Odile Lacaille d'Esse a dédicacé son roman "Et toujours une longueur d'avance" à la médiathèque.

Entre humour et émotion, le quotidien de la petite commune rurale, véritable bastion des traditions dans un monde frappé de bougeotte, sert de cadre à la trame du récit, construite sur une multiplicité de points de vue et semée de fausses pistes.

Odile Lacaille d’Esse était ce samedi 5 novembre à la médiathèque de Fragnes la Loyère pour dédicacer son livre, en présence d’Alain Petit 1er adjoint à la municipalité.

Née à Chalon-sur-Saône, Odile Lacaille d'Esse y est restée jusqu’à son BAC, elle a passé une grande partie de son enfance à Ameugny, à côté de Cormatin dans le Clunysois. Elle est actuellement professeure d’histoire à Nice et a été chargée de mission « patrimoine » au rectorat de Nice, mais sa région de prédilection reste la Bourgogne et la ville de Chalon sur Saône. Elle a créé, entre autre, un jardin, longtemps ouvert aux visiteurs, "le Jardin Autrement" à Azé. Elle publie dans la revue de la Société nationale d'horticulture de France des articles consacrés à l'art paysager.

Odile Lacaille d’Esse entretient une correspondance régulière avec sa sœur aînée Hélène et rédige, pendant le premier confinement en 2020, leurs mémoires, les souvenirs de leur enfance passée près de Cluny, dans le village d'Ameugny. Elles avaient l’envie d’écrire un livre à 4 mains. Malheureusement l’écriture à 4 mains ne sera plus possible et l'écrivaine décide de transformer ses « mémoires » en un roman policier qu'elle commence à rédiger en septembre 2020. Le roman est dédié à sa sœur Hélène.

Son roman n’a aucune similitude avec quelques personnages réels du lieu où se passent les énigmes, c’est juste la région qui lui a servi pour son inspiration. Ne cherchez pas les protagonistes du roman dans le Clunysois même si elle a créé des personnages attachants, qui cherchent des réponses à leurs interrogations tout en préservant leurs secrets.

Rien de tel que le résumé pour vous mettre dans l’ambiance du roman.

Le roman

« Chasse au trésor sabotée, agressions sexuelles et non-dits familiaux, l’été 1974 s’annonce houleux à Colmagny, petit village bourguignon du Clunysois. D’autant qu’un glissement de terrain, bien inopportun, fait ressurgir de vieux secrets enfouis depuis la guerre.

De quoi perturber le quotidien de la tribu aristocratique locale, réunie sur ses terres à l’occasion des grandes vacances ! Les deux doyennes du clan, assistées de leur petit-fils, s’essaient, avec plus ou moins de succès, à percer le mystère d’une intrigue complexe où se mêlent dénonciations anonymes, antagonismes de la Libération et crimes contemporains.

Entre humour et émotion, le quotidien de la petite commune rurale, véritable bastion des traditions dans un monde frappé de bougeotte, sert de cadre à la trame du récit, construite sur une multiplicité de points de vue et semée de fausses pistes ».

Peut-être retrouverez-vous les personnages dans son prochain livre qui sortira fin novembre aux éditions Héraclite, peut-être pas ? Seule Odile Lacaille d’Esse connait l’issue, une seule chose semble émaner de la discussion avec l’auteure, c’est l’apparition de Lamartine au cours de l’énigme.

C.Cléaux