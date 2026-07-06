Le groupe "Swing Folie" jazz manouche et compositions ont sublimé le public de Couches.

Avec une énergie débordante et il en faut pour jouer le jazz manouche, les 5 musiciens du groupe "Swing Folie" ont embarqué le très nombreux public de ce vendredi soir de festival de jazz dans un voyage musical riche en couleurs.

Les 5 musiciens ont très vite plongé ​le public dans la musique endiablée et nostalgique du jazz manouche traditionnel, ​inspirée de Django Reinhardt, Stéphane Grapelli, ​avec ​des arrangements ​personnels et leurs propres compositions.

Pour cette première partie de soirée, il était préférable d’avoir réservé sa place, le chapiteau était comble.

Stéphane Desvignes, président de l’association a présenté le groupe "Swing Folie".

Composé de David Foucard à la guitare, d’Éric Bijon à l’accordéon, de Joseph Bijon à la guitare, de Pierre Inza à la guitare et Nicolas Minard à la contrebasse, le groupe des 5 compères s’est approprié le public avec ces sonorités de guitares si particulièrement envoutantes de la musique gitane et ce timbre plus tzigane de l’accordéon que le temps a passé beaucoup trop vite pour de nombreuses personnes.

Le public est entré très vite en communion avec les musiciens, l’ambiance et la chaleur du style ont gagné tout le chapiteau à l’écoute des compositions de chaque membre du "Swing Folie". Les solos, preuves de la grande virtuosité des 5 musiciens, entrainent les spectateurs vers un autre monde, celui de la musique, art universel qui rapproche les peuples en un seul langage : le partage !