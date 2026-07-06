Culture
Le groupe "Swing Folie" jazz manouche et compositions ont sublimé le public de Couches.
Par Christian CLEAUX
Publié le 06 Juillet 2026 à 23h41
Avec une énergie débordante et il en faut pour jouer le jazz manouche, les 5 musiciens du groupe "Swing Folie" ont embarqué le très nombreux public de ce vendredi soir de festival de jazz dans un voyage musical riche en couleurs.
Les 5 musiciens ont très vite plongé le public dans la musique endiablée et nostalgique du jazz manouche traditionnel, inspirée de Django Reinhardt, Stéphane Grapelli, avec des arrangements personnels et leurs propres compositions.
Pour cette première partie de soirée, il était préférable d’avoir réservé sa place, le chapiteau était comble.
Stéphane Desvignes, président de l’association a présenté le groupe "Swing Folie".
Composé de David Foucard à la guitare, d’Éric Bijon à l’accordéon, de Joseph Bijon à la guitare, de Pierre Inza à la guitare et Nicolas Minard à la contrebasse, le groupe des 5 compères s’est approprié le public avec ces sonorités de guitares si particulièrement envoutantes de la musique gitane et ce timbre plus tzigane de l’accordéon que le temps a passé beaucoup trop vite pour de nombreuses personnes.
Le public est entré très vite en communion avec les musiciens, l’ambiance et la chaleur du style ont gagné tout le chapiteau à l’écoute des compositions de chaque membre du "Swing Folie". Les solos, preuves de la grande virtuosité des 5 musiciens, entrainent les spectateurs vers un autre monde, celui de la musique, art universel qui rapproche les peuples en un seul langage : le partage !
Le public pleinement à l'écoute était captivé par les notes distribuées par les guitares, l'accordéon et la contrebasse.
Ils sont même allés jusqu’à mêler, pour un final grandiose, deux styles le manouche et le flamenco si éloigné et si proche à la fois, que le public en redemandait, mais il était temps de laisser la place à celui qui allait continuer d’enflammer le chapiteau : Sanseverino !
Il y avait tout ce qu'il faut pour une belle soirée sympa, en toute décontraction. Le Groupe Swing Folie se produit dans et hors de la région.
C.Cléaux
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