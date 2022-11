250 convives aux repas offert aux aînés par le CCAS de Saint Rémy.

Les aînés qui le souhaitaient ont pu, comme tous les ans, s’inscrire au repas d’automne offert par le CCAS, ce repas est en complément du colis distribué pour Noël par le centre d’actions sociales de la commune et les vendredis de la danse.

Pour en bénéficier, il faut avoir 70 ans et plus et résider dans la commune.

Madame le Maire a souhaité la bienvenue et un bon repas à tous les invités. Elle a ensuite pris place à une table avec des séniors, les adjoints présents ce vendredi ont fait de même et se sont répartis à différentes tables.

Cette année ils étaient 250 séniors à table dans la salle de l’espace Brassens, servis par des élus, du personnel de la mairie et des bénévoles. Le repas était confectionné par Morey Traiteur de Châtenoy le Royal.

L’animation était assurée par le groupe rétro Nancy Rose pour la partie chant et Pitt Jam à la guitare.

C.Cléaux