‘Un village’ s’invite au musée Nicéphore Niépce

120 photographies, dont une quarantaine de clichés inédits par rapport aux expositions précédentes présentées Gwinzegal à Guingamp et au musée de Bretagne à Rennes, sont exposées en ce moment au Musée Nicéphore Niépce, 28, quai des Messageries à Chalon-sur-Saône et visibles jusqu’au 23 janvier 2023.

Madeleine de Sinéty [1934-2011], photographe autodidacte, dessinatrice de métier, formée aux Arts Décoratifs, quittera Paris dans les années 70 pour s’installer dans un petit village de 500 âmes en Ille-et-Vilaine : Poilley où elle va photographier la vie de ses habitants pendant une dizaine d’années et accumuler un peu plus de 56 000 clichés conservés dans les collections du musée chalonnais.

Photographies de famille, portraits, travaux des champs, mort d’un cochon, fêtes… l’exposition, témoignage d’une époque et de la vie d’une communauté, nous replonge dans une période pas si lointaine et fait remonter à la surface souvenirs et parfois nostalgie. Outre les photographies, elle consigne les histoires, petites et grandes, dans un journal mais pour Madeleine de Sinéty, il semblerait que ce projet s’inscrive dans « une recherche de « voyage », un voyage intime qui marque une rupture, un changement de vie. », peut-on lire dans le dossier de presse consacré à cette exposition.

Un ouvrage ‘ Madeleine de Sinéty, Un village’, paru aux Editions GwinZegal est disponible à la vente.

SBR