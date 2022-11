Les 23 élèves délégués de classe du collège Louis Aragon ont visité la mairie et ont rencontré le Maire.

Le collège Louis Aragon compte 23 délégués de classe qui ont été élus par leurs camarades pour les représenter lors des conseils de classes et conseils des délégués. Comme chaque année ils ont suivi une formation de délégué, sur la citoyenneté et le mandat d’élu, une formation encadrée par Marie-Béatrice Gros, professeur documentaliste, Hélène Lacroix professeur de math, Elodie Chervin professeur d’anglais et Rachel Michaudet conseillère principale d’éducation.

Dans le cadre de cette formation, les élèves délégués ont été reçus en mairie par Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal, et plus particulièrement dans la salle du conseil. Le collège est rattaché aux compétences du conseil départemental mais la visite des institutions de la commune est importante au regard de leur mandat de délégués surtout que certains d’entre eux siègent au conseil départemental.

Le maire a expliqué aux jeunes délégués son rôle de maire, celui des adjoints et conseillers, ses responsabilités, ses obligations et devoirs comme premier magistrat de la commune…

Avant de répondre aux questions que lui ont posées les élèves, il leur a demandé s’ils connaissaient tous les présidents de la 5ème république en photo dans la salle du conseil. Les élèves ont répondu sans difficulté à la question.

Des questions courantes comme : être maire est-ce un métier et d’autres plus d’actualité tels que : Comment avez-vous géré la pandémie de covid ? Vincent Bergeret leur a expliqué tout ce qui a dû être mis en place dès le début malgré l’ignorance de savoir où on allait, la décharge de l’Etat sur les maires, les laissant un peu, beaucoup seuls pour gérer la crise la première semaine où plus personne ne pouvait sortir. Ensuite, il leur a présenté les dispositions prises la 2ème semaine et la suite telle qu’on la connait.

Le maire, pour répondre à la question s’il avait déjà rencontré le Président de la République, a expliqué : « oui mais Monsieur Macron était à l’époque ministre et c’est lors de la visite du Sénat que Marie Mercier sénatrice les a présentés lui et les élus châtenoyens qui l’accompagnaient à Emmanuel Macron. ». Roland Bertin 1er adjoint, présent, leur a montré la photo prise ce jour-là.

Un échange très enrichissant entre les jeunes élèves représentant les classes de la 6ème à la 3ème et le maire et un bel engagement qui mérite d’être souligné tant sur l’investissement que sur la disponibilité dont ils doivent faire preuve pendant leur mandat..

C.Cléaux