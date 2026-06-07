Kenzi BOUAÏCHA et Louis REBILLET GIBASSIER 5èmes du championnat de France, Adèle SIMON dans le top 10 national !

Dans une catégorie d’âge en pleine mutation et avec une population très dense, la Fédération Française de Judo a décidé d’offrir aux Cadets (2009/2010/2011) la possibilité de se qualifier à 4 championnats de France différents.



Au Judo Club Chalonnais, bon nombre de compétiteurs ont ainsi été qualifiés sur toutes les phases proposées : 3 au championnats de France 1ère Division,(effectué en mars) 1 en 2ème Division, 2 en 3ème Division, et 6 au championnat de France Espoirs !



Le We dernier fût le théâtre de 3 championnats réunis à l’Arténium de Ceyrat près de Clermont Ferrand : le 2ème division, le 3ème Division, et le championnat Espoirs.

Avec 2407 combattants issus de 1046 clubs de l’hexagone, autant dire qu’il fallait être bien préparer pour se frayer un chemin jusqu’au podium.



Dans ce contexte 8 représentants Chalonnais ont fait le déplacement, Malo BRIANTI RAYMOND (-50kg) et Nicolas MASSE (-81kg) sont les seuls a ne pas être sortis de la phase de poules malgré 2 beaux combats à leur actif. Tous les autres ont passé ce cap de la phase de poules mais Luna LEMAIRE (-44kg), Axel RAVENET (-46kg), Arthur MONTCHANIN (-46kg) ont trébuchés dès leur entrée en phase de tableau.

En revanche, Adèle SIMON, sortie vainqueur de sa poule, a bien progressé dans le tableau et ne s’incline qu’en 1/8ème de finale de 2 petits Yuko seulement face à la future championne de France.



Un parcours qui lui permet de rentrer dans le top 10 du championnat de France 2ème Division !



Dans le championnat Espoirs (2011) Kenzi BOUAÏCHA (-50kg) , a eu un peu de mal à démarrer sa compétition. Crispé, il n’arrivait pas a produire le judo panache qu’on lui connaît, mais une fois relâché, Kenzi fit un parcours énorme ne s’inclinant qu’en 1/4 de finale face au futur vice Champion.



Une belle 5ème place pour ce petit bonhomme qui avait déjà connu ce classement la saison dernière lors de la Coupe de France Minimes.



Pour Finir le Week end, Louis REBILLET GIBASSIER montait sur le tatamis Clermontois avec détermination. Avec le Judo très engagé qui le caractérise, Louis est monté en puissance tout au long de sa compétition et réussi un parcours parfait jusqu’en 1/4 de finale où il laisse échapper une possible médaille qui lui tendait les bras. Son manque de lucidité en fin de combat lui fait cruellement défaut et tout comme Kenzi, il terminera à la 5ème place de la catégorie des -66kg.



Avec tout de même deux personnes 5èmes d’un championnat de France, ainsi qu’une dans le top 10 national, Yann DU CLOSEL,le directeur technique du club, est très fier de l’engagement et du parcours de tous les Judokas du Dojo de la rue de la paix, signe que la bonne entente de ce groupe cadets a porté ses fruits jusqu’au plus haut niveau de l’hexagone en cette fin de saison.