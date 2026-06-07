Saône et Loire

Un temps orageux lundi en Saône et Loire avant le retour du soleil

Publié le 07 Juin 2026 à 08h18

Un temps orageux lundi en Saône et Loire avant le retour du soleil

L'épisode orageux devrait être de courte durée ce lundi après-midi, sur une grande partie de la Saône-et-Loire. Le retour au beau temps, et au soleil sera très rapide. La fin de semaine s'annonce très ensoleillée avec des températures plus en adéquation en ce début de mois de juin. 