Bourgogne

Près d'un tiers des papillons menacés de disparition en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 07 Juin 2026 à 08h00

Près d'un tiers des papillons menacés de disparition en Bourgogne-Franche-Comté

Le conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté vient de dévoiler les résultats d'une étude réalisée sur les papillons de la région. La conclusion : près d'un tiers des papillons de la région sont menacés de disparition.

LIRE L'ÉTUDE  DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL 