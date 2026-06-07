Mercurey

La séance de coiffure interrompue par les conscrits

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 07 Juin 2026 à 09h23

La séance de coiffure interrompue par les conscrits

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Alors que le cortège des conscrits de Mercurey empruntait la Grande Rue, tous les commercants ont interrompu leurs activités pour saluer les participants. Ça valait bien un clin d'oeil du  côté de chez Sar'Apparences, d'autant plus lorsque les parents sont dans le cortège. 

 

 