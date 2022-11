Afin de célébrer l’année Champollion, le musée Denon propose une exposition temporaire ‘Egyptomanie, récits et visions d’Egypte’

Voici un anniversaire qui va en ravir plus d’un, tant la fascination, chez petits et grands, pour l’Égypte perdure : 2022, célèbre le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes mais également le centenaire de la découverte du tombeau du célèbre Toutânkhamon. Les hommages fleurissent dans de nombreux musées avec des expositions toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Le musée V. Denon – portant le nom de celui qui, lui-même chalonnais, participa à l’expédition en Égypte en 1798 – a souhaité s’associer à cet événement national en proposant une exposition temporaire visible jusqu’au 6 mars 2023 et reflétant « le rêve égyptien qui gagne l’Europe aux premières décennies d’une égyptologie naissante ».

Ainsi Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, entouré de Bénédicte Mosnier, Adjointe en charge de la culture, Dominique Rougeron, Conseillère déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, et d’Isabel Paulo, Conseillère déléguée Actions en direction des jeunes, en présence de Brigitte Maurice-Chabard, Conservatrice en Chef, Directrice des musées de Chalon-sur-Saône, de la spécialiste de l’Égypte antique, Gwenaelle Colas, également Responsable du pôle conservation et valorisation des collections archéologiques au musée Denon, et de Béatrice Coullaré, Responsable de la conservation au musée de la Monnaie de Paris, ont inauguré cette exposition jeudi dernier.

‘Égyptomanie, récits et visions d’Égypte’ permettra au public de découvrir ou redécouvrir les collections égyptiennes du musée Denon. Elle est également une collaboration entre ce musée et le musée Nicéphore Niépce qui met en regard des dessins et des photographies de voyageurs des XIXe et XXe siècles, mais aussi avec le musée de la monnaie de Paris avec la présentation d’une sélection de médailles de toute beauté à admirer ; un clin d’œil supplémentaire à Vivant Denon, qui deviendra, certes, le 1er directeur du Musée du Louvre mais également directeur de la Monnaie et des médailles, et qui réunira une équipe de graveurs pour édifier l’Histoire métallique de Napoléon 1er.

Que ce soit avec Vivant Denon, François Joseph Chabas, les collections du musée et les diverses expositions dont « Chalon sur Nil » qui en 1996 connut un immense succès, « […] Il y a toujours eu une faveur, ici à Chalon-sur-Saône pour les études égyptiennes » a déclaré Gilles Platret, 1er Magistrat de la ville dans sa prise de parole. Une conférence animée par Béatrice Coullaré, et intitulée ‘L’Égypte revisitée par les artistes de la Monnaie de Paris’, a également été organisée, jeudi 17 novembre, dans l’après-midi au Théâtre Piccolo.

Cette exposition qui s’adresse à tous, propose notamment aux plus jeunes de découvrir - grâce à une vidéo – comment Champollion a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes, et pour les enfants à partir de 9 ans, un escape game en famille sera proposé (dates à découvrir sur : https://www.museedenon.com/egyptomanie-recits-et-visions-degypte/ )

Musée Vivant Denon, Place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône – Ouvert tous les jours de 9h30 à midi et de 14h à 17h30, sauf mardis et jours fériés. Entrée gratuite.

SBR

*Extrait fiche renseignements exposition