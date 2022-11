L'Université Populaire du Chalonnais en assemblée générale au Clos Bourguignon

Après une crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle qui l'a durement impacté et l'obligeait un arrêt forcé d’activité, l'Université Populaire du Chalonnais (UPC) a tenu le coup grâce à la volonté de ses adhérents, à l'intérêt et à la confiance qu'ils ont porté au développement et au rayonnement de l'association.

Mercredi 23 novembre à 18 heures, 71 adhérents de l'UPC se sont rendus au Clos Bourguignon pour son assemblée générale.

Son président, Joseph Sassonia, a tenu à les remercier, au nom du bureau et du conseil d'administration, ainsi qu'aux 149 adhérents qui se sont manifestés par l'envoi de pouvoir pour répondre favorablement à cette AG. Il a également tenu à remercier le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, qui s'est excusé pour son absence.

Dans son rapport moral, le président a rappelé que l'UPC, association loi 1901 à but non lucratif, enregistrée en 1984, s'est toujours donné pour but de rendre la culture et les apprentissages accessibles au plus grand nombre des habitants de l'agglomération et du département, et que son objectif majeur est le partage du savoir.

L'AG reste alors un moment privilégié de dialogue et d'échanges. C’est donc l'occasion de faire le bilan des activités de l’année 2022, «après une année 2020-2021 complètemen perturbée par les restrictions sanitaires qui nous ont impactés tou au long de la période», ainsi que d'élaborer et d'entériner des projets pour la saison 2022-2023, toutes les décisions étant prises de manière collective.

Pour rappel, l'UPC occupe ses nouveaux locaux de la Rue de Thiard, acquis et aménagé en 2020, depuis le 15 septembre 2020. C'est donc sa deuxième année pleine et la première à s'être déroulée tout à fait normalement dans ses nouvelles installations.

Suite au Forum des associations culturelles et sportives de Chalon-sur-Saône qui a eu lieu le 4 septembre 2021, l'association a enregistré une quinzaine de nouvelles adhésions.

Plus de 80 personnes se sont rendues dans les locaux de l'UPC, à l'occasion de sa traditionnelle porte ouverte de rentrée. 50 inscriptions ont été enregistrées à l'issue de cette porte ouverte de rentrée.

L'association a participé au salon de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), organisé par le Conseil départemental de Saône-et-Loire, le 21 octobre 2021.

Comme évoqué précédemment, le nombre d'inscriptions s'est encore réduits à 535, soit une diminution d'environ 10% par rapport à l'année précédente.

Le rapport financier présenté par la trésorière Michelle Bonnin, pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, fait état d'une gestion saine et rigoureuse avec des comptes bien équilibrés qui permettent à l’UPC d'envisager l'avenir avec sérénité.

Après l'approbation à l'unanimité des différents rapports par les adhérents présents, il a été procédé au renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration.

Pour la saison 2022-2023, le bureau est composé de: Joseph Sassonia, le président; Roger Delarche, le vice-président; Michelle Bonnin, le trésorier; Richard Beczkowski et Roger Perrier, membres du bureau.

L'assemblée générale s'est terminée autour d'un buffet apprécié de tous.



.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati