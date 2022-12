Le Chalon Business Club a fêté ses 10 ans

C'était ce jeudi 1er décembre 2022, à Mercurey au château de CHAMIREY… une quarantaine de chefs d'entreprise se sont retrouvés pour fêter les 10 ans du club, dans la salle du cuvage du Château ; reçus par Pauline et Amaury Devillard.

Le club est né en décembre 2012 de l'idée de Véronique Veau et Claude Calabre. Depuis, il n'a cessé d'évoluer, de se reconstruire, de progresser.



Frédéric Miannay, le Président du CBC est revenu sur sa création, les moments forts, les valeurs et surtout l'avenir du club : l’arrivée de nouveaux membres et de jolis projets prévus pour 2023.



La soirée s’est poursuivie de la meilleure des façons : autour d'un délicieux buffet et de la dégustation de superbes vins de nos hôtes.



Pascale Pierre & Frédéric Miannay