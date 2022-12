Les élèves du Lycée Mathias remettent 800 euros à Toujours Femme

Ce 8 décembre 2022, les élèves de la future MDL ont remis un chèque de 800€ à l’association Toujours Femme de Chalon sur Saône, afin de soutenir la lutte contre le cancer du sein qui leur tenait tant à cœur.

Ils ont pu récolter des dons lors d’un événement qu’ils ont organisé au sein de leur lycée : une journée dédiée à octobre rose pour laquelle une vente de crêpes roses et de pins a été mise en place en seulement 10 jours.

Merci à tous les élèves qui étaient très motivés autant dans la préparation que dans la réalisation de ce projet, aux membres de la direction, à Mme Longo (conseillère principale d’éducation), Mme Villard (professeur) et à Morgane (assistant d’éducation) ainsi qu’à l’équipe administrative, l’équipe de la restauration et la lingerie sans qui le projet n’aurait jamais pu aboutir. C’est grâce à la mobilisation des plus motivés que l’on réussit à faire de grandes choses !

Lila Guerra, élève de terminale st2s et Laure Michaudet élève de première st2s