AVIS DE DECES - Monsieur Jacques PAQUELIN

GIVRY



Michèle, son épouse ;

Agnès, sa fille ;

Thierry (†), son fils ;

Madeleine, sa sœur ;

Yvette et Suzanne,

ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

petits-neveux et petites-nièces ;

l'ensemble de la famille,

ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques PAQUELIN

dit « Jacky »

survenu dans sa 90e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 23 décembre 2022 à 10h30 en l'église de Givry.

Jacky repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort, 64 A route d'Autun, mardi et mercredi.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie l'ensemble du personnel de la clinique Sainte Marie, et plus particulièrement son urologue pour son dévouement et son empathie.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son fils,

Thierry

décédé en 1989.