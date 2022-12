AVIS DE DECES - Madame Jocelyne ROUAN née LELEUX

GIVRY



Monsieur Claude ROUAN, son époux ;

Stéphanie et

Nicolas CHANTRAU,

sa fille et son gendre ;

Marie et Cloé,

ses deux petites-filles ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Jocelyne ROUAN

née LELEUX

survenu à l'âge de 78 ans.

La cérémonie aura lieu samedi 31 décembre 2022 à 11h15 en la salle omniculte du

crématorium de Crissey.

Jocelyne repose à la chambre funéraire de Buxy, MANSUY FUNERAIRE, le mercredi 28 décembre.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.