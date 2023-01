CARNET ROSE - Bienvenue à Ellynn

Ellynn BELLIDO est née le 29 décembre 2022 à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Kaylee, 1 an et demi, de Clara GALLO et Quentin BELLIDO. La maman est intérimaire et le papa est technicien en oxygène. La petite famille réside à Champforgeuil.