AVIS DE DECES - Madame Solange BERGERON née NAULIN

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Marcel,

son époux ;

Marie-Françoise et Daniel,

sa fille et son gendre ;

Benoit et Michelle,

Claire et Joan,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Eliott et Charlie,

ses arrrière-petits-enfants ;

Roger et Simone,

son frère et sa belle-soeur ;

Monique,

sa soeur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Solange BERGERON

née NAULIN

survenu le 09 janvier à l'âge de 90 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée mercredi 18 janvier 2023 à 9h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

La famille remercie le personnel de l'Ehpad du Bois de Menuse de Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse et leur dévouement.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Anne

sa petite-fille, décédée en 1985.