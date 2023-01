Lancement de l'offre Ōmeax Services

Entreprise chalonnaise spécialisée depuis plus de 10 ans dans le secteur de la robinetterie industrielle (commerce international et développement de produits sur-mesure), ŌMEAX lançait vendredi 20 janvier son offre, Ōmeax Services. Plus de détails avec Info Chalon.

Vous recherchez un fournisseur fiable et efficace à l'étranger et vous ne savez pas comment faire ?

Vous souhaitez optimiser vos achats en trouvant les meilleures solutions à l'étranger ?

Vous avez un besoin très spécifique et vous ne savez pas quel fournisseur pourrait y répondre ?

ŌMEAX a la solution : Ōmeax Services, avec pour objectif d'être le service externalisé «achat & approvisionnements Europe-Asie» des entreprises TPE-PME de Bourgogne Franche-Comté, de France et partout dans le monde !

Sa mission : trouver tout ce dont vous avez besoin !

Ōmeax Services peut répondre à tous les besoins d'approvisionnement et d'aide au développement produit, dans tous les secteurs d’activité industrielle.

Dont l'industrie (fonderie, usinage, estampillage, marquage à chaud, autre matériel tel que fixation, vis et ressort...), produits professionnels (pompes, actionneurs, articles de cuisine, outils et machines), biens de consommation (gadgets informatiques, appareils électriques, textile : vêtements, chaussures, sacs..., objets décoratifs, articles en verre, papeterie) et développement de nouveaux produits.

Ōmeax Services propose à toutes les TPE-PME industrielles un service client sur-mesure :

➤ Étude technique

➤ R&D et développement de nouveaux produits

➤ Chiffrage & négociation

➤ Relation avec les partenaires internationaux

➤ Logistique mondiale

➤ Aide aux formalités administratives

➤ Délais courts, réactivité, agilité

➤ Une équipe dédiée pour gérer l'ensemble de votre projet

En bref, les points-forts d'Ōmeax Services :

• Un service achat/appros Europe-Asie externalisé pour les entreprises

• Trouver les produits que les entreprises n'arrivent pas ou ont du mal à trouver

• Développer des produits sur-mesure et personnalisés

• Résoudre les problèmes de négociations / compréhension pour les personnes qui ont des fournisseurs en Asie. ŌMEAX peut intervenir quand un projet est bloqué.

• Gestion de projets : définition du besoin avec le client, rédaction d'un cahier des charges, recherche de fournisseurs, réalisation de prototypes, mise au point, négociation des prix, gestion du paiement et de la logistique…

• Recherche de fournisseurs, revendeurs, clients ou de marchés pour des clients qui souhaitent se développer à l'étranger

• Gestion administrative, financière et logistique de projets après signature pour les consultants et bureaux d'études

• Inspection qualité en cours de production et/ou avant expédition des marchandises. Réalisation d'analyses par des laboratoires.

Étaient présents lors du lancement, Min Ji, gérante d'ŌMEAX, François Duchenne, responsable technique chez ŌMEAX, Véronique Veau, agent général AXA Prévoyance et Patrimoine, Zechen Lu, directeur commercial chez IVALTEC et Joseph Sassonia, le président de l'Université Populaire du Chalonnais, pour ne citer qu'eux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 03 85 97 09 81 / contact@omeax.com

→ www.omeax.com