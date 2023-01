On a fêté les rois à l’association Cap au Large

Le clin d’œil info-chalon

Vendredi 20 janvier 2023 à partir de 19H00 à la Salle Claudius Gazelle à Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie des vœux autour de la galette des rois organisée par le l’association Cap au Large.

Une cérémonie qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Jean Luc Durand, Président de Cap au Large et de tous les membres du bureau et adhérents ainsi que leurs épouses….

Cette cérémonie qui s’est déroulée dans une très grande convivialité était dirigée par le Président de l’association Jean-Luc Durand qui en a profité pour présenter ses vœux à toutes et à tous et remercier la Municipalité.

J.P.B