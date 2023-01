L’Harmonie de Chagny en première partie du concert organisé par la "Banda Desperados" à Châtenoy le Royal.

Après un samedi soir très festif, le dimanche après-midi était un peu plus traditionnel avec un concert en deux parties.

Pour continuer dans son dessein de faire de l’année 2023, l’année du 20éme anniversaire de la Banda, Florence Cottier présidente de la Banda et les musiciens avaient invité l’Harmonie de Chagny pour la première partie du concert donné le dimanche 22 janvier salle Maurice Ravel de Châtenoy.

C’est devant environ 400 personnes que les musiciens et musiciennes des deux formations ont exécuté leur programme musical. Parmi les mélomanes, Jeanne-Marie Martin, Nathalie Ferry et Fabrice Rignon, adjoints étaient présents, Vincent Bergeret maire de la ville était excusé pour son absence à ce concert.

L'Orchestre d'Harmonie de Chagny compte aujourd’hui 36 musiciens, sous la direction de Clémence Prevel, la plus jeune musicienne a 9 ans et le doyen 89 ans. L’association "D'une Note à l'Autre", présidée par François Drevon, regroupe l'école de musique, l'harmonie de Chagny et la chorale "Chagny Phonie".

Le public a pu apprécier la très belle prestation de l’harmonie dans un programme de musiques connues comme Aladin, Rapunzel, Shut up and dance (3ème épisode des séries de science-fiction anglaise anthology series Black Mirror) ou encore Cheap Thrills chanson de l'auteur-compositrice-interprète australienne Sia et 4 autres titres tout aussi mélodieux. Une première partie de concert qui a fait grande impression auprès du public.

Un entracte entre les deux prestations pour permettre à l’auditoire de se désaltérer avec une prise d’assaut et une file d’attente pour acheter crêpes et parts de tartes.

La seconde partie de concert avec la Banda Desperados, organisatrice de cet après-midi musical, pour une présentation de son nouveau répertoire toujours aussi enlevé, a enthousiasmé le public. Les musiciens de la Banda jouent d’autres styles de musique comme ceux que l’on peut rencontrer lors des manifestations carnavalesques, des fêtes et des férias du Pays Basque.

Une salle remplie, un public conquis par les deux prestations musicales, on ne peut rien demander de mieux pour satisfaire des musiciens et musiciennes. Deux styles, mais la même intention, celle de faire plaisir à l’auditoire tout en se faisant plaisir. Il est bien connu que le rire et la joie sont ce qu’il y a de mieux pour la santé, la musique peut se consommer sans modération quel que soit l’âge.

C.Cléaux