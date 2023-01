Le Ski Club Alpin Chalon a brillé ce week-end

Le SCA Chalon a une nouvelle fois brillé sur le circuit Esprit Racing à Val Cenis ces 28 et 29 janvier.

Un retour qui fait plaisir pour Mathilda Boissot qui termine 1ère sur le Slalom Géant et 2ème sur le Slalom Spécial. Après avoir mis la compétition en stand by pendant 10 ans elle a rechaussé les skis et espère pouvoir continuer dans cette dynamique encore longtemps.

Elle prépare maintenant les Championnats de France Esprit Racing qui auront lieux fin mars à Serre Chevalier.