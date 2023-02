Ce soir à l'Arrosoir : 'DESIGNERS'

Avec Designers, Joachim Florent s'attaque à la forme canonique du trio de jazz, et avec ses compères le pianiste finlandais Aki Rissanen et le batteur australien Will Guthrie, réinvente les codes du genre et modernise le rapport à l'improvisation et à l'interplay du trio.

Vendredi 3 février 2023 à 21H

