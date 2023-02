Réforme des retraites : Manifestation moins suivie à Chalon-sur-Saône, vacances scolaires oblige

En ce jeudi 16 février, la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a été moins suivie et la manifestation moins dense à Chalon-sur-Saône mais cela restait toutefois impressionnant.

Pour preuve, cette file ininterrompue le long des quais de Saône derrière la banderole de l'Intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, SUD-Solidaires, FSU) sur laquelle on pouvait lire «Travailler plus longtemps, c'est non !».

Environ 5000 personnes ont manifesté dans la Cité de Niépce, selon les syndicats (3600 selon la Police). Un chiffre en baisse par rapport à la semaine dernière.

Pour autant, la mobilisation devrait se poursuivre avec notamment l'appel à la grève générale pour le 7 mars.

Certes, moins nombreux mais toujours aussi déterminés, les manifestants veulent maintenir la pression sur les députés, qui espèraient encore pouvoir débattre de l'âge légal d'ici vendredi minuit grâce au retrait de nombreux amendements.

Pas de prise de parole finalement. Ambiance bon enfant autour de la buvette Place Pierre Sémard (ex-Place de la Gare).

Parmi les manifestants, notons la présence significative de membres du Collectif Chalonnais Libertés et Vérités. Pour la plupart, ces derniers étaient réunis derrière une banderole sur laquelle on pouvait lire «S'unir pour ne plus subir». C'était aussi l'occasion pour le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique (POID) de tracter. Ce parti appelle lui aussi à «mettre le pays à l'arrêt pour obliger (Emmanuel) Macron à retirer son plan».

Le cortège a pris la direction de l'Avenue Jean Jaurès et le Boulevard de la République pour se disloquer aux abords de la Maison des Syndicats.

L'Intersyndicale se dit tout de même satisfaite de la mobilisation, l'objectif étant surtout ici de maintenir la pression sur le gouvernement, et donne rendez-vous aux manifestants à la Maison des Syndicats le mardi 21 février à 14 heures 30.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati