Aquilus Chalon recrute 2 TECHNICIENS PISCINE (H/F)

Aquilus Chalon est concessionnaire de la marque AQUILUS PISCINES et SPAS.



Notre métier : concevoir des espaces bien-être : construction et rénovation de piscines, installation de spas, de saunas, d’abris et d’équipements…



Venez rejoindre notre équipe en qualité de :



TECHNICIEN PISCINE (H/F)



Vous assurerez les missions suivantes :



Installation des locaux techniques de nos piscines

Pose de liner

Installation, accessoires et équipements piscines

Mise en service des piscines et des spas

Réalisation des contrats entretiens/maintenance

Intervention sur le SAV

Réalisation des rénovations de bassin sur la partie liner et locaux techniques



Le profil recherché dans l'idéal :

Multi compétences techniques : plomberie, électricité, électronique, hydraulicité…

Le goût du travail bien fait

Esprit « service au client »

Capacité à trouver des solutions

Capacité à s’adapter aux situations rencontrées

Adaptabilité face à la saisonnalité de l'activité

Expériences réussies dans des univers « semblables »



Pourquoi rejoindre l’équipe d’Aquilus Chalon ?

Ambiance de travail conviviale

Projets variés et jamais routiniers

Poste en CDI

Rémunération selon profil

Si vous êtes passionné(e) par le secteur de la piscine mais sans expérience, nous vous formerons.



Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et avez envie de rejoindre une équipe sympa (showroom situé à St Rémy (71)…



Postulez dès maintenant en contactant notre magasin Aquilus Chalon au 03 85 48 84 85 ou envoyez votre CV à [email protected]



