Offre d'emploi

Aquilus Chalon recrute 2 TECHNICIENS PISCINE (H/F)

Publié le 01 Juillet 2026 à 20h34

Aquilus Chalon recrute 2 TECHNICIENS PISCINE (H/F)

 Aquilus Chalon est concessionnaire de la marque AQUILUS PISCINES et SPAS.
 
Notre métier : concevoir des espaces bien-être : construction et rénovation de piscines, installation de spas, de saunas, d’abris et d’équipements…
 
Venez rejoindre notre équipe en qualité de :
 
TECHNICIEN PISCINE (H/F)
 
Vous assurerez les missions suivantes :

Installation des locaux techniques de nos piscines
Pose de liner
Installation, accessoires et équipements piscines
Mise en service des piscines et des spas
Réalisation des contrats entretiens/maintenance
Intervention sur le SAV
Réalisation des rénovations de bassin sur la partie liner et locaux techniques
 
Le profil recherché dans l'idéal :
Multi compétences techniques : plomberie, électricité, électronique, hydraulicité… 
Le goût du travail bien fait
Esprit « service au client »
Capacité à trouver des solutions
Capacité à s’adapter aux situations rencontrées
Adaptabilité face à la saisonnalité de l'activité
Expériences réussies dans des univers « semblables »
 
Pourquoi rejoindre l’équipe d’Aquilus Chalon ?
Ambiance de travail conviviale
Projets variés et jamais routiniers
Poste en CDI
Rémunération selon profil
Si vous êtes passionné(e) par le secteur de la piscine mais sans expérience, nous vous formerons.
 
Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et avez envie de rejoindre une équipe sympa (showroom situé à St Rémy (71)…
 
Postulez dès maintenant en contactant notre magasin Aquilus Chalon au 03 85 48 84 85 ou envoyez votre CV à [email protected]

 