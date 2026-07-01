FOOTBALL CLUB CHALON - La DNCG valide la démarche portée par le club et autorise la saison en N2

Le Football Club Chalonnais prend acte de la décision rendue par la DNCG à l’issue de l’examen de sa situation financière.

Le club est officiellement maintenu en championnat de National 2 pour la saison 2026-2027, avec une mesure d’encadrement de la masse salariale.

Cette décision confirme la pérennité du projet sportif du FC Chalon et témoigne du travail réalisé ces derniers mois par les dirigeants afin d’assurer la stabilité financière du club.

Le FCC poursuivra ses efforts avec rigueur et responsabilité afin de respecter le cadre fixé par la DNCG tout en préparant la prochaine saison dans les meilleures conditions possibles.

Le club remercie l’ensemble de ses partenaires, bénévoles, supporters et collectivités pour leur confiance et leur soutien, plus précieux que jamais dans cette étape importante de la vie du FCC.

Plus unis que jamais, poursuivons ensemble l’aventure en National 2 !