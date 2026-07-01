Football Club Chalon
FOOTBALL CLUB CHALON - La DNCG valide la démarche portée par le club et autorise la saison en N2
Publié le 01 Juillet 2026 à 20h38
Un sursis avait été donné il y a quelques jours dans l'attente de pièces comptables complémentaires.
Le Football Club Chalonnais prend acte de la décision rendue par la DNCG à l’issue de l’examen de sa situation financière.
Le club est officiellement maintenu en championnat de National 2 pour la saison 2026-2027, avec une mesure d’encadrement de la masse salariale.
Cette décision confirme la pérennité du projet sportif du FC Chalon et témoigne du travail réalisé ces derniers mois par les dirigeants afin d’assurer la stabilité financière du club.
Le FCC poursuivra ses efforts avec rigueur et responsabilité afin de respecter le cadre fixé par la DNCG tout en préparant la prochaine saison dans les meilleures conditions possibles.
Le club remercie l’ensemble de ses partenaires, bénévoles, supporters et collectivités pour leur confiance et leur soutien, plus précieux que jamais dans cette étape importante de la vie du FCC.
Plus unis que jamais, poursuivons ensemble l’aventure en National 2 !
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.
-
Près de 20 hectares touchés par l'incendie à Mercurey
-
RUGBY/ANNIVERSAIRE - Souvenirs du titre de champion de France de Fédérale 3 avec Ben, Raph, Caba et Nanard