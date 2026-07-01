A Saint Rémy l’arbre de vie prend la forme d’une sculpture en hommage aux donneurs d’organes et à leurs familles.

Traditionnellement chaque année, la Fédération France ADOT propose la plantation d'arbres dits "Arbres de Vie" à un maximum de communes en France, arbre symbolisant le don d’organes afin de sauver des vies.

Chaque année, le 22 juin est consacré à la réflexion sur le don d'organes et à l'hommage rendu aux donneurs et à leurs proches. Cette journée est l'occasion de rappeler un message simple, mais essentiel pour sauver des vies : il faut parler de sa position sur le don d'organes à ses proches.

Ce 22 juin, journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, n’a pas été choisie par la mairie de Saint-Rémy par hasard pour inaugurer la sculpture (totem) en hommage aux donneurs d’organes et à leurs familles.

Florence Plissonnier maire de St Rémy a inauguré le Totem en présence de Georges Rollin, président de France Adot71, des élus de Saint-Rémy, d’Annie Burdillat de la pharmacie de l’Avenir (pharmacie ambassadrice), de Claude Terrade de l’ADPS (Association de prévoyance santé groupe Allianz), de Bruno Legourd 1er adjoint, représentant le maire de Chalon.

La sculpture a été réalisée par Hélène Limonier artiste san-rémoise.

Plus marquant, c’est rue Auguste-Martin, proche de la pharmacie de l’Avenir d’Annie Burdillat et son mari très engagés dans cette cause, que le totem a été implanté. L’officine est pharmacie ambassadrice.

Pourquoi une sculpture et non un arbre ?

C’est le choix que Florence Plissonnier a fait, rappelant qu’un arbre risque de sécher, il a besoin d’eau. Mais l’eau c’est la vie et l’arbre reprend vie chaque printemps ! tout un symbole pour les adhérents de l’association ADOT France et Adot71.

Claude Terrade de l’ADPS a remis un chèque de 1000 € à Adot71 lors de cette inauguration.

Les données scientifiques et médicales donnent au jour d’aujourd’hui, 25 000 patients en attente d’une greffe

« Sans les donneurs, il n’y aurait pas eu 6 148 greffes d’organes et 7 524 greffes de tissus en 2025. Mais 25 000 patients sont encore en attente de greffes à ce jour. Le côté négatif des retours est que malgré tout le taux de refus par les proches non informés de l’intention de la personne décédée atteint 40 %, ce qui est énorme par rapport à nos voisins. Merci à la ville de Saint Rémy pour cet investissement qui a permis de planter ce mémorial. Merci à Claude Terrade de l’ADPS pour son aide financière pour cette belle œuvre, à Annie Burdillat pour son engagement avec son mari qui sont pharmacies ambassadrices. » a souligné Georges Rollin (greffé du cœur en 1999) dans son discours de remerciements aux donateurs.

Pour France Adot, planter un Arbre de Vie n’est pas un but en soi mais un moyen pour toucher un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens et pour créer une véritable culture du don en les informant et les incitant à évoquer la question avec leurs proches, leur entourage.

Faire don d’un organe, c’est encore vivre dans le corps de celui ou celle que l’on a permis de sauver, c’est une grande preuve de solidarité.

C.Cléaux

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