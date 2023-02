Majestueux Carnaband Show

Le public a une nouvelle fois été conquis par un spectacle de qualité.

C’est sur un fond de pensée en direction du peuple Ukrainien, dont une troupe est présente ici à Chalon-sur-Saône pour le défilé de la 102ème édition du carnaval, qu’une nouvelle fois, tous les acteurs de l’événement de la 19ème édition du Carnaband Show en ont mis plein la vue aux nombreux spectateurs (Plus de 6 000 au total) qui étaient présents sur les deux séances qui avaient été programmées ce samedi 25 février 2023 (14 heures 30 et 20 heures 30).

Musiques, danses, spectacles, voltiges, chants, défilés … c’est sous les applaudissements nourris que les acteurs-danseurs-chanteurs-musiciens ont évolué tout au long de cette soirée où info-chalon était présent. Ainsi ce sont plus de 300 artistes qui sont entrés dans l'arène pour une parade inédite, aussi étonnante de talents qu'émouvante de partages...

« Somptueux. Mgnifique. Superbe. Génial. Trop beau », les qualificatifs ne manquaient pas parmi le public qui quittait le Colisée, aux alentours de 23 heures 50. Sincères félicitations aux organisateurs, bénévoles et aux nombreux participants du spectacle qui ont contribué à la réussite de cette belle soirée.

Info-chalon, partenaire de cette 19ème édition du Carnaband show, vous propose de revivre l’intégralité de l’événement riche en émotion.

1ère Partie

20 h 30 : Ouverture : Musique des Forces Aériennes France 7' « Musique des Forces Aériennes de Bordeaux Formation musicale représentant l’Armée de l’Air et de l’Espace, la Musique des Forces Aériennes de Bordeaux est l’invitée d’honneur de cette 19ème édition. Composée d’une cinquantaine de musiciennes et musiciens, elle participe, en formation complète, aux cérémonies militaires et patriotiques et évolue tant en France qu’à l’étranger en configuration ».

20 H 40 : Sébastien Mercey Président du Comité des Fêtes procède à l’ouverture du Carnaband Show.

20 h 40 : Dutch Pipes & Drums & Highland Dancers Pays-Bas 12' « Fondé il y a 70 ans à Tilburg, le MacDonald of Clanranald “Dutch Pipes & Drums” est le plus ancien pipe band du continent Européen ».

20 h 55 : Orkiestra Deta Krasocin & Majorettes Team Aplauz Pologne 15' « Il est une référence nationale en tant qu’orchestre de jeunes. Formation fondée en 1905, elle est l’une des plus anciennes de la province de Sainte-Croix en Pologne ».

21 h 10 : Tbilisi State University Folk Ensemble Géorgie 8’ «Ivane Javakhishvili Cap sur la Géorgie avec cet ensemble folklorique de l’Université de Tbilissi. Située entre la Russie et la Turquie, sur les bords de la Mer Noire, la Géorgie possède un folklore incomparable : rites majestueux et élégants, combats intransigeants et jeux magiques des épées … un spectacle virevoltant pour un dépaysement assuré !

21 h 20 : Orchestra of 194 Pontoon Bridge Regiment Ukraine 22’ « Ils sont les invités surprises de cette édition 2023 ! Mené de main de maître par le Colonel Bogdan Zadorozhny, l’orchestre militaire du 194ème Pontoon Bridge Regiment ».

Moment d’émotion à l’arrivée de cet orchestre avec un public debout !

Soliste Chant : Viktoria Brehar Ukraine « Une voix puissante...Auteur et interprète, Viktoria Brehar est la chanteuse attitrée de l’Orchestre du 194ème Pontoon Bridge Regiment".

21 h 45 : Entracte

2ème Partie

22 h 00 : Mot du Maire Gilles Platret et présentation par Sébastien Mercey des Reines du carnaval :

Ambre Aulas, Lisa Meunier et Ambre Jouannet (3’)

22 h 05 : Tbilisi State University Folk Ensemble Géorgie 8’

22 h 15 : Jeremy & Fabien Fly Chaix France 5’ « Jérémy et Fabien sont 2 artistes passionnés d’aviation. Anciens compétiteurs et champions de France de voltige d’avions radiocommandés, ils unissent aujourd’hui leur talent pour présenter un ballet aérien à la fois poétique et spectaculaire à l’image de la célèbre Patrouille de France ».

22 h 20 : Bicycle Showband Crescendo Pays-Bas 15‘ « Ils ont fêté leur 100 ans d’existence l’an dernier. Groupe musical atypique s’il en est, le Bicycle Showband Crescendo est loin d’être un marching band traditionnel ! Musiciens et musiciennes réalisent de superbes chorégraphies complexes en habit traditionnel, à vélo et en sabots ! ».

22 h 35 : Tanzcorps Colonia Rut Wiess Allemagne 12’ « Réputés pour leurs enchaînements acrobatiques de portés, jetés et sauts, ils fêtent cette année leur 20 ans d'existence ! Une quarantaine de danseurs compose le Tanzcorps Colonia Rut Wiess … l’un des plus célèbres groupes de danse du Carnaval de Cologne. En rouge et blanc ! ».

22 h 50 : Musique des Forces Aériennes de Bordeaux France 15’

23 h05 : Soliste Chant : Candice Parise France « Formée à la "London School of Musical Theater", Candice Parise a tenu les rôles principaux de nombreuses comédies musicales à travers l'Europe et l'Asie (Hair, Notre-Dame de Paris, Roméo & Juliette, Les Misérables, Holiday on Ice...) ».

23 h 15 : Final participation de l’ensemble des artistes

Solistes Chant : Candice Parise (France) et Viktoria Brehar (Ukraine) chantent « My Way » sur une musique collégiale de tous les orchestres

Le public debout adresse une ovation à tous les artistes présents sur scène et qui se sont succédés au cours de la soirée

23 h 50 : Fin

