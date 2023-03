AVIS DE DECES - Monsieur Jacques GENOT

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-GERMAIN-DU-BOIS - DICONNE



Jacqueline Genot-Burdy, son épouse ;

Philippe et Marina,

son fils et son épouse ;

Chloé, Juliette et Jérôme, ses petits enfants ;

Léo, son arrière petit fils ;

Yves et Claudette Burdy,

son beau-frère et sa belle-sœur

et leurs enfants ;

Alain et Gérard Bon, ses neveux ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques GENOT

survenu à l'âge de 86 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 8 mars 2023 à 14h30 en l'église du Sacré Coeur à Chalon-sur-Saône.

Jacques repose à la chambre funéraire au 115, av. Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

La famille tient à remercier toute l'équipe médicale qui l'a accompagnée.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir ses parents,

Claude et Emilie

son frère,

André

sa sœur,

Paulette

son cousin,

Maurice