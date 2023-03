Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Le Ruby Café

Restauration rapide, bar et salon de thé à consommer sur place où à emporter.

Situé 23 et 25 rue aux Fèvre à Chalon-sur-Saône, l’établissement le ‘Ruby Café’ a remplacé anciennement le bar-salon de thé ‘Chez Philippe’.

Les nouveaux propriétaires, Antoine et Ruby proposent à leur clientèle depuis 3 semaines de la petite restauration (gaufres, crêpes), un service salon de thé (chocolat chaud à l’ancienne, thé infusion, crème brulée, panacotta…) et un service bar.

L’établissement est ouvert de 8 heures à 19 heures le mardi, mercredi, jeudi et samedi et de 6 heures à 19 heures le vendredi et le dimanche (fermé le lundi).

