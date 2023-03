Le Club Alpin Chalon bien représenté aux Championnats de Bourgogne-Franche Comté

Ce week-end, le Caf de CHALON était également à Morez dans le Jura. C’était la coupe de Bourgogne Franche-Comté pour les U10, U12 et U14.

Malgré la participation de certains grimpeurs aux piolets Jeunes en Savoie, cinq grimpeurs Chalonnais (Lisa, Arthur, Louis, Nolan et Sacha), on fait le déplacement avec comme objectif de se préparer au championnat régional de combiné, qui aura également lieu à Moret au mois de mai.

Au programme, une épreuve de difficulté, une épreuve de Bloc est une épreuve de vitesse.

Malheureusement, il n’y a pas eu de podium cette fois-ci pour nos jeunes grimpeurs, mais ils sont tous repartis avec une nouvelle expérience qui nul doute sera réinvestie pour les prochains championnats.

Bravo à eux et rendez-vous le 1er avril pour un nouveau contest qui réunira l’ensemble des grimpeurs de la Section performance des U12 aux U20.